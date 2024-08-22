Rusya'dan Ukrayna sınırındaki bölgelere uyarı: Flört uygulamalarını kullanmayın

Ukrayna ordusunun Rusya Federasyonu'nun resmen tanınan toprakları içindeki sınır bölgesi Kursk'taki kara operasyonu 6 Ağustos'tan beri devam ederken, Moskova, sınır bölgesinde yaşayan vatandaşlarını flört uygulamalarını kullanmamaları konusunda uyardı. Hassas bilgilerin çalınmaması için böyle bir karar alındığı belirtildi.

Rusya İçişleri Bakanlığı, Bryansk, Kursk ve Belgorod bölgelerinde yaşayanlara, güvenilir olmayan kameraları ve flört uygulamalarını kullanmamaları tavsiyesinde bulundu. Interfax’ın haberine göre aynı zamanda sohbet gruplarında gelen linklere de dikkatli yaklaşılması gerektiği vurgulandı, böylece “düşmanların istihbarat toplamasının önüne geçilmesinin” hedeflendiği ifade edildi.

Bu bölgelerde yaşayan asker ve polis personelinin de online flört hizmetlerini kullanmaması ve hassas konumlardan video izlememesi gerektiği vurgulandı. Ukrayna güçlerinin koruması olmayan CCTV kameralarını ele geçirerek her yeri görebildiği uyarısı yapılırken güvenlik güçlerinden sosyal medyada hiçbir şekilde konum kullanmaması istendi.

Moskovsky Komsomolets gazetesinde yer alan Olga Fyodorova imzalı makalede de Ukrayna güçlerinin Rusya’da kameraları hackleyerek istihbarat toplayabileceği uyarısında bulunulmuştu. Bu yüzden gözetleme araçları ve flört uygulamalarının güvenlik açığı yaratmaması için kullanılmaması gerektiği belirtilmişti.

Ukrayna birlikleri 6 Ağustos'ta, Ukrayna sınırındaki Rusya'nın Kursk bölgesine sürpriz bir baskın düzenledi. Ukrayna bu operasyonla Rusya'yı kendi topraklarından uzak tutmaya ve ateşkes için müzakere etmeye zorlamaya çalışıyor. Rusya’nın Kursk bölgesinde yaşayanlar bir yandan tahliye ediliyor.

Kiev en başta saldırı hakkında açıklama yapmadı fakat Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenskiy, operasyonu 10 Ağustos'ta dolaylı olarak kabul etti; Ukrayna'nın savaşı, "saldırganın topraklarına doğru itmeye" devam ettiğini öne sürdü. Operasyona ilişkin net bir gerekçe veya hedef belirtmedi ancak 12 Ağustos'ta Rusya topraklarının yaklaşık 1.000 kilometrekaresinin artık Kiev'in kontrolü altında olduğunu duyurdu. Askeri ve siyasi analistlere göre Kiev bu operasyonla, Rusya'nın dikkatini dağıtmayı hedefliyor.