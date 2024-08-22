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Dünya
New York Post 22.08.2024 22:37

ABD'de hastaneye 'Kafatası kemiğimi kaybettiniz' davası

ABD'de beyin kanaması nedeniyle ameliyat olan bir adamın geçici olarak çıkarılan kafatası kemikleri kayboldu. Fernando Cluster, ameliyatı geçirdiği hastaneye dava açtı.

ABD'de hastaneye 'Kafatası kemiğimi kaybettiniz' davası

BD'nin Georgia eyaletinin Atlanta kentindeli Emory Üniversitesi Hastanesi'nde beyin ameliyatı geçiren Fernando Cluster, geçici olarak çıkarılan kafatası kemiklerinin bulunamaması nedeniyle dava açtı. Dava dilekçesinde, Cluster'ın sentetik bir kafatası implantı taktırmak zorunda kaldığı, toplamda 146 bin 800 dolardan fazla harcama yaptığı ve bu süreçte enfeksiyon da kaptığı belirtildi.

Dilekçeye göre Cluster, Eylül 2022'de intraserebral kanama (beyin kanaması) nedeniyle hastaneye kaldırıldı. İlk ameliyat sırasında, kafatasından 12 santimetre eninde, 15 santimetre boyunda bir kemik parçasının geçici olarak çıkarılması gerekti.

Cluster, iyileştikten sonra kranioplasti (kafatası deformitelerini ve/veya bozukluklarını düzeltmek için yapılan cerrahi uygulama) için kasım ayında hastaneye geri gitti. Yeni bir ameliyat geçirecek, çıkarılan kemik parçası yerine yerleştirilecekti.

Ancak hastane çalışanları, kranioplasti ameliyatına hazırladıkları Cluster'a ait olan kemiği bulamadı. Dilekçeye göre, Emory Hastanesi personeli kemik parçasını almaya gittiklerinde, hangi hastaya ait olduğu anlaşılmayan birkaç kemik vardı ve bunlardan hangisinin Cluster'a ait olduğundan emin olamadılar.

Bu nedenle Cluster, sentetik bir kafatası implantı taktırmak zorunda kalarak 19 bin dolar ödedi. İkinci ameliyat sonrası enfeksiyon da kapan adamın hastanede kaldığı süre uzayınca, toplam harcamaları 146 bin 800 doları geçti. Eşi Melinda Cluster ile birlikte hastaneye dava açan Cluster, şu an için bilinmeyen miktarda tazminat talep etti.

Dilekçede, Cluster'ın hastanenin ihmali nedeniyle kalıcı sorunlar yaşadığı, işe de gidemediği belirtildi.

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ABD Enfeksiyon
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