Çok Bulutlu 16.9ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 19.05.2023 18:10

Rusya: Azerbaycan ile Ermenistan barış anlaşması konusunda ortak anlayışa yakınlaştı

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Azerbaycan ile Ermenistan'ın barış anlaşması konusunda ortak anlayışa yakınlaştığını söyledi.

Rusya: Azerbaycan ile Ermenistan barış anlaşması konusunda ortak anlayışa yakınlaştı
[Fotoğraf: Getty]

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, başkent Moskova'da Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ile Ermenistan Dışişleri Bakanı Ararat Mirzoyan ile yaptığı üçlü görüşmenin ardından basına açıklamalarda bulundu.

Üçlü görüşme öncesi Bayramov ve Mirzoyan ile ayrı ayrı görüşmeler yaptığını belirten Lavrov, görüşmelerde Rusya, Azerbaycan ve Ermenistan liderlerinin vardığı anlaşmaların uygulanması konusunu ele aldıklarını aktardı.

 

Paşinyan: Ermenistan ve Azerbaycan, birbirlerinin toprak bütünlüğünü tanıyor
Paşinyan: Ermenistan ve Azerbaycan, birbirlerinin toprak bütünlüğünü tanıyor

Lavrov ayrıca, Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki barış anlaşması meselesini de görüştüklerini dile getirerek, şunları belirtti:

"Taraflar bu anlaşma üzerinde çalışmaya başladı ve başka arabulucu ülkelerin katılımıyla da bu anlaşma istişare ediliyor. Ermenistan ve Azerbaycan bakanları Washington'a gitti. İki ülkenin liderleri de bir hafta önce Brüksel'e gitti. Elbette, barış anlaşması üzerindeki çalışmalar ana esastır. Ancak ortaklarımız, sınırların belirlenmesi, ulaşım ve ekonomi bağlantıları üzerindeki engellerin kaldırılması, Karabağ ve Ermenistan-Azerbaycan sınırında güvenlik durumunun iyileştirilmesi ile ilgili sorunlar çözülmeden barış anlaşmasının belirli yönlerinde hareket edilmesinin zor olduğunu bugün teyit etti."

Başbakan yardımcılarının başkanlığında gelecek hafta ulaşım bağlantıları konusunda üçlü grup toplantısının yapılacağı bilgisini paylaşan Lavrov, söz konusu toplantıda olumlu sonucun elde edileceği umudunu paylaştı.

Ermenistan, Azerbaycan ve Rusya liderleri 25 Mayıs'ta Moskova'da görüşecek
Ermenistan, Azerbaycan ve Rusya liderleri 25 Mayıs'ta Moskova'da görüşecek

Bakan Lavrov, "Taraflar, nihai bir anlaşmaya yakın. Rusya Federasyonu'nun danışman olarak katılımıyla da ikili komisyonun sınırların belirlenmesi ile ilgili toplantı düzenlemesi konusunda mutabık kalındı. Barış anlaşması ve bazı maddelerinde her iki tarafın ortak anlayışa yakınlaştırılması mümkün oldu." ifadelerini kullandı.

ETİKETLER
Rusya Azerbaycan Ermenistan
Sıradaki Haber
Rusya UCM Başsavcısı Khan hakkında arama kararı çıkarttı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
19:30
Artvin'de tünel içinde araç yandı
19:26
New York gökdelenlerin ağırlığı nedeniyle her yıl 1 ila 2 milimetre çöküyor
19:20
Yemen: Husiler ateşkesin yenilenmesini engelliyor
18:35
G7 Liderleri Hiroşima'da Şinto tapınağını gezdi
19:11
Türk Yıldızları ve SOLOTÜRK Samsun semalarında gösteri uçuşu yaptı
18:21
Fanatik Yahudi yerleşimciler Doğu Kudüs’te Filistinlilere saldırdı
Milli korvet TCG Burgazada İzmir'de vatandaşların ziyaretine açıldı
Milli korvet TCG Burgazada İzmir'de vatandaşların ziyaretine açıldı
FOTO FOKUS
19 Mayıs'ta başlatılan bağımsızlık mücadelesi Cumhuriyet ile taçlandı
19 Mayıs'ta başlatılan bağımsızlık mücadelesi Cumhuriyet ile taçlandı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ