Rusya: Avrupa'ya gönderilen petrolün yüzde 20'si Asya pazarlarına yönlendirildi

Moskova’da düzenlenen “Bilgi” forumunda, enerji piyasalarındaki gelişmeleri değerlendiren Rusya Başbakan Yardımcısı Aleksandr Novak, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve OPEC dışı bazı üretici ülkelerden oluşan OPEC+ grubu nezdindeki işbirliğinin uzun vadeli olabileceğini anlattı.

Novak, ”OPEC+ anlaşmasının vadesi 2023 sonunda doluyor. Ancak birkaç yıl önce imzaladığımız bir anlaşmamız var. Eylemlerimizi koordine etmeye gerek yoksa, sadece bir araya geleceğiz, dünya piyasalarındaki durumu tartışacağız ve ortak projeleri istişare edeceğiz.” diye konuştu.

Aleksandr Novak, OPEC+ grubunun hem üreticilerin hem de tüketicilerin çıkarlarını göz önünde bulundurduğunu vurgulayarak, “Fiyatları düzenlemekten bahsetmiyoruz. İhracatçı ile tüketici arasında bir çıkar dengesi olması gerektiğini belirtmek son derece önemli.” dedi.

Petrol üretiminin, petrol fiyatını artırmak için çok fazla düşürülmesinin çeşitli tehlikeler barındırdığına işaret eden Novak, “Bu, petrolün daha ucuz kaynaklarla ikame edilmesine yol açacaktır. Yani burada bir rekabet meselesi, piyasada nasıl davranılması gerektiği, diğer rekabetçi enerji kaynaklarının dengelenmesi ve endüstrinin istikrarlı çalışmasının sağlanması meselesi var.” ifadelerini kullandı.

Avrupa'ya doğal gaz ihracatında da kesinti

Batılı ülkelerin kapsamlı yaptırımlar uyguladığı Rus enerji sektörüne ilişkin de Novak, Rusya’nın Avrupa’ya gönderdiği enerji kaynaklarının önemli oranda yeni pazarlara yönlendirildiğini söyledi.

Petrolde Asya pazarının ön plana çıktığını belirten Novak, “Avrupa’ya gönderdiğimiz petrolün yüzde 20’sini Çin ve Hindistan gibi Asya pazarlarına yönlendirdik.” dedi.

Novak, doğal gaz ihracatında da benzer bir durumun yaşandığına işaret ederek, “Avrupa’ya doğal gaz sevkiyatını yaklaşık yüzde 30 azalttık ve bir kısmını Asya’ya yönlendirdik. Özellikle Sibirya’nın Gücü üzerinden Çin’e sevkiyatı yaklaşık yüzde 50 artırdık.” diye konuştu.