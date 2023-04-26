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Dünya
AA 26.04.2023 12:35

İran'da Uzmanlar Meclisi Üyesi silahlı saldırıda öldü

İran Uzmanlar Meclisi Üyesi ve Zahidan kentinin eski Cuma İmamı Ayetullah Abbas Ali Süleymani silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti.

İran'da Uzmanlar Meclisi Üyesi silahlı saldırıda öldü
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]

İran resmi haber ajansı IRNA'göre, Mazenderan eyaleti Vali Yardımcısı Ruhullah Solgi, Uzmanlar Meclisi Üyesi Süleymani'nin bu sabah Mazenderan eyaletinin Babulser şehrinde silahlı saldırıya uğradığını açıkladı.

Süleymani'nin yaşamını yitirdiğini aktaran Solgi, saldırganın yakalandığını kaydetti.

İranlı yetkili, olayla ilgili detayların daha sonra paylaşılacağını belirtti.

Ayetullah Abbas Ali Süleymani daha önce İran lideri Ali Hamaney'in Sistan-Beluçistan eyaleti temsilcisi ve Zahidan Cuma İmamı görevlerinde bulunmuştu.

İran Anayasası'na göre, İran liderini seçen, denetleyebilen ve azledebilen bir heyet olan Uzmanlar Meclisi, sekiz yılda bir doğrudan halk tarafından seçilen 88 din adamından oluşuyor.

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