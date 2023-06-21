Çok Bulutlu 20.2ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 21.06.2023 15:49

Rusya: Ankara ile Şam arasındaki zirve “yol haritası” hazırlandıktan sonra gündeme gelecek

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Suriye Özel Temsilcisi Aleksandr Lavrentiyev, Şam ile Ankara arasındaki zirvenin, ancak iki ülke arasındaki ilişkilerin normalleştirilmesine yönelik “yol haritası” hazırlandıktan sonra gündemde olacağını söyledi.

Rusya: Ankara ile Şam arasındaki zirve “yol haritası” hazırlandıktan sonra gündeme gelecek
[Fotograf: TRT Haber]

Lavrentiyev, Kazakistan’ın başkentinde 20’ncisi düzenlenen "Suriye" konulu Astana görüşmelerinin ana oturumu sonrası düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

İki gün süren görüşmeler kapsamında Rusya, Türkiye, İran ve Suriye dışişleri bakan yardımcıları düzeyinde Suriye-Türkiye ilişkilerinin normalleştirilmesine yönelik “yol haritasının” görüşüldüğü 4’lü toplantıyı gerçekleştirdiklerini aktaran Lavrentiyev, söz konusu “haritanın” cumhurbaşkanları düzeyinde onaylanması için daha fazla çalışılması gerektiğini belirtti.

Lavrentiyev, “yol haritasının” hazırlanmasına ilişkin çalışmaların oldukça yoğun ve sıkı bir şekilde ilerlediğine dikkati çekerek “(Yol Haritası) tamamlanır tamamlanmaz Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Suriye Devlet Başkanı Beşşar Esed’in üç garantör ülkenin cumhurbaşkanlarının da hazır bulunduğu görüşmede, bir araya gelme konusunun tartışılması için söz konusu çalışmanın sonuçları liderlerimize sunulacaktır.” ifadesini kullandı.

"Suriye" konulu Astana görüşmeleri kapsamında, ilk gün Türkiye, Rusya, İran ve Şam yönetimi heyetleri arasında Suriye-Türkiye ilişkilerinin normalleştirilmesine yönelik “yol haritasının” ele alındığı 4’lü toplantı yapılmıştı.

Türkiye’yi toplantıda, Dışişleri Bakan Yardımcısı Burak Akçapar başkanlığındaki heyet temsil etmişti.

ETİKETLER
Rusya Suriye
Sıradaki Haber
Irak'ta artık istikrar hissediliyor
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
17:26
Tarihten gelen lezzet: Balık Dolması
17:23
Kırklareli’nde kaçak 27 büyükbaş hayvan yakalandı
17:12
Uçuş rekorları kıran havalimanını 1,5 milyon uçak kullandı
17:07
PKK'lı terörist sınır hattında yakalandı
17:15
Hacca gidenlerin yaş ortalaması 62 oldu
17:02
Marmaris'te orman yangını
Ankara'da sağanak etkili oldu
Ankara'da sağanak etkili oldu
FOTO FOKUS
Tarihten gelen lezzet: Balık Dolması
Tarihten gelen lezzet: Balık Dolması
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ