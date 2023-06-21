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Dünya
AA 21.06.2023 14:55

Paris yönetimi, çevreci topluluğu "şiddete başvurduğu" gerekçesiyle feshetme kararı aldı

Fransa, "Soulevement de la Terre" isimli çevreci topluluğun, "şiddete başvurduğu" gerekçesiyle feshedilmesini kararlaştırdı.

Paris yönetimi, çevreci topluluğu "şiddete başvurduğu" gerekçesiyle feshetme kararı aldı
[Fotograf: AA]

Hükümet Sözcüsü Olivier Veran, İçişleri Bakanı Gerald Darmanin'in Bakanlar Kurulu’na "Soulevement de la Terre"nin fesih kararını sunduğunu belirtti.

Veran, topluluğun, son haftalarda insanlara ve eşyalara karşı defalarca şiddete başvurduğunu aktardı.

Herkesin ülkede saygı çerçevesinde fikirlerini savunabilme olanağı bulunduğunu söyleyen Veran, "Hukuk devletinde şiddete başvurmak meşru değildir ve tam olarak bu cezalandırılıyor." dedi.

Veran, geçen hafta Fransa'da Lyon-Torino arasındaki hızlı tren hattı projesine karşı düzenlenen izinsiz gösteride 350 tehlikeli cismin ele geçirildiğini kaydetti.

Hükümet Sözcüsü, bir gösteriye tehlikeli cisimlerle katılım sağlanıyorsa bunun gösteri yapmak için olmadığının aşikar olduğunu ifade etti.

Fesih kararı Paris'te protesto edilecek

Çevreci topluluğun feshedilmesine ve 18 üyesinin dün gözaltına alınmasına karşı bu akşam Paris dahil ülke genelinde, 90 yerde gösteri düzenlenmesi bekleniyor.

Soulevement de la Terre, 25 Mart'ta yapay su havzaları inşaatı projesine karşı Sainte-Soline köyünde gerçekleştirilen ve çok sayıda kişinin yaralandığı protestonun organizatörleri arasında yer almıştı.

Darmanin, 28 Mart'ta çevreci topluluğun fesih protokolünü başlattığını duyurmuştu.

Aynı topluluk, 17 Haziran'da La Chapelle köyünde Fransa'nın Lyon ve İtalya'nın Torino kentleri arasında hızlı tren hattı inşası projesine karşı gösteri düzenlemişti. Gösteride, polis ve protestocular arasında çıkan arbedede yaralananlar olmuştu.

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