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Dünya
AA 21.06.2023 14:25

Ermenistan işgalinden kurtarılan Ağdam'da toplu mezar tespit edildi

Azerbaycan'ın işgalden kurtarılan Ağdam ilinin Sarıcalı köyünde, 1. Karabağ Savaşı'nda Ermeniler tarafından katledildiği tahmin edilen Azerbaycanlılara ait toplu mezar bulundu.

Ermenistan işgalinden kurtarılan Ağdam'da toplu mezar tespit edildi
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]

Azerbaycan'ın işgalden kurtarılan Ağdam ilinin Sarıcalı köyünün olduğu bölgede yapılan mayın temizleme çalışmalarında, 4 kişinin kalıntıları ve askeri nakliye aracı parçalarına rastlandı.

Bu kişilerin, 1. Karabağ Savaşı'nda öldürülen Azerbaycanlı asker ya da sivillere ait olduğu tahmin ediliyor.

Azerbaycan Esir, Kayıp ve Rehine Vatandaşlar Devlet Komisyonu, insan kalıntılarının kimlik tespiti ve yeni kalıntıların bulunabileceği ihtimaline karşı bölgede çalışma başlattı.

1. Karabağ Savaşı’nda Azerbaycanlı 3 bin 890 asker ve sivil kayboldu

Resmi kayıtlara göre, 1990'lı yılların başlarında, 1. Karabağ Savaşı’nda Azerbaycanlı 3 bin 890 asker ve sivil kayboldu.

​​​​​​​Azerbaycan, Ermenistan'la yapılan müzakerelerde, kayıp şahıslar konusunu her zaman gündeme getiriyor ve Ermenistan'dan bu şahısların akıbetinin açığa kavuşturulmasını talep ediyor.

İşgalden kurtarılan bölgelerde, daha önce de 7 toplu mezar bulunmuştu.

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