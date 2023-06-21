Almanya, Ukrayna'ya bu yıl 381 milyon avro ek insani yardım sağlayacak

Baerbock, İngiltere'nin ev sahipliğinde başkent Londra'da düzenlenen "2023 Ukrayna İyileştirme Konferansı"nda konuştu.

Alman Bakan Baerbock, burada yaptığı konuşmada, uluslararası toplumun Ukrayna'nın yeniden inşasına verdiği desteğin önemine işaret etti.

Annalena Baerbock, "Almanya, 2023'te, Ukrayna'ya jeneratörden gıdaya ve yakın zamanda evlerinden kaçan ya da evlerini kaybedenler için çadırlara kadar her türlü insani yardım için 381 milyon avro ek destek sağlayacak." ifadesini kullandı.

Ukrayna'nın, Avrupa Birliği (AB) üyeliğine ilişkin de değerlendirmelerde bulunan Baerbock, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ukrayna'nın toparlanması ile AB'ye katılım süreci arasında daha fazla bağlantı kurmamız gerektiğine inanıyorum. Amacımız, Ukrayna'nın, AB'ye uygun şekilde yeniden inşa edilmesine yardımcı olmak. Ukrayna'yı üyelik yolundaki reform çabalarında desteklemeye hazırız. Bu nedenle, Ukrayna'nın katılım süreci, toparlanmayı gerçek anlamda bir Avrupa çabası haline getirmek üzere önümüzdeki yıl Almanya'da düzenlenecek olan İyileştirme Konferansı'nda özel bir yere sahip olacak."

Konferansta, Türkiye'yi Dışişleri Bakanı Fidan temsil ediyor

İngiltere ve Ukrayna tarafından ortaklaşa düzenlenen "2023 Ukrayna İyileştirme Konferansı", sonuncusu geçen yıl 4-5 Temmuz'da İsviçre'nin işbirliğinde Lugano şehrinde yapılan yıllık etkinliklerin devamını teşkil ediyor.

Söz konusu konferanslar, Ukrayna'nın kalkınmasına ve savaş sonrası yeniden inşasına odaklanıyor.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ve Japonya Dışişleri Bakanı Hayaşi Yoşimasa, konferansa katılan isimler arasında yer alıyor.

Konferansta, Türkiye'yi Dışişleri Bakanı Hakan Fidan temsil ediyor.

Uluslararası finans kuruluşları, iş dünyası temsilcileri ile sivil toplum kuruluşlarının da yer aldığı ve iki gün sürecek konferansta, Ukrayna'da özel finansmanı harekete geçirmek için yatırım fırsatları ve risk azaltma mekanizmalarının yanı sıra ülkenin beşeri sermayesinin iyileştirilmesine yönelik yatırımlar da görüşülecek.