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Dünya
AA 21.06.2023 14:11

Polonya'da Hollandalı bir kişi yasa dışı silah alımı nedeniyle tutuklandı

Polonya güvenlik güçleri, aşırı milliyetçi gruplarla bağlantılı 54 yaşındaki bir Hollandalıyı, Polonya'da yasa dışı yollarla ateşli silah satın almaya teşebbüs ettiği gerekçesiyle tutukladı.

Polonya'da Hollandalı bir kişi yasa dışı silah alımı nedeniyle tutuklandı
[Fotograf: Reuters]

Polonya haber ajansı PAP, Hollanda vatandaşının geçen hafta ülkenin batısındaki Poznan kenti yakınlarında suçüstü yakalandığını bildirdi.

Sınır Muhafızları Sözcüsü Anna Michalska, konuya ilişkin yaptığı değerlendirmede, "Söz konusu kişi, şarjörleriyle birlikte 5 adet Glock ve CZ marka ateşli silah satın almaya çalıştı. Hollandalı, silahlar için 4 bin avro ödemeyi planlıyordu." ifadelerini kullandı.

Michalska, "Bu kişinin Polonya'dan silah kaçırmayı ve bunları Hollanda topraklarında kullanmayı amaçladığı ortaya çıktı." dedi.

Yakalanan şüphelinin arabasında bulunan 7 bin 300 avronun yanı sıra delil olarak kullanılabilecek elektronik cihazlar ve diğer eşyaların da ele geçirildiği kaydedildi.

Yetkililere göre, adı açıklanmayan Hollandalı, ülkesinde faaliyet gösteren aşırı milliyetçi gruplarla bağlantılı.

Polonyalı savcılar, bu kişiyi gerekli ruhsat olmadan ateşli silah ve mühimmat ticareti yapmakla 14 Haziran'da tutukladı. Söz konusu zanlı, 10 yıla kadar hapis cezasıyla karşı karşıya.

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