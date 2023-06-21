ABD Huawei ve ZTE'nin Küba'da ajanlık faaliyetlerinde bulunduğundan şüpheleniyor

Wall Street Journal'ın ismini vermek istemeyen kaynaklara dayandırdığı haberine göre, Çin'in Küba'daki gizli dinleme operasyonlarının merkezi olduğu düşünülen yerlere, Huawei ve ZTE çalışanlarının girip çıktığına ilişkin bir istihbarat, eski ABD Başkanı Donald Trump döneminde değerlendirildi.

ABD'li yetkililer, bu istihbaratın Trump döneminde dillendirilen "Çinli teknoloji firmaları, Çin'in ajanlık faaliyetlerine katkı sağlıyor." iddiasını desteklediğini belirtti.

Biden yönetiminin incelemeyi sürdürüp sürdürmediği henüz bilinmezken Beyaz Saray, iddialara ilişkin açıklama talebine cevap vermedi.

Huawei'den yapılan açıklamada, "yersiz suçlamaların" reddedildiği belirtilirken ZTE'den konuya ilişkin yorum yapılmadı.

Çinli şirketler inceleme altında

ABD Temsilciler Meclisinde Çin Komünist Partisinin eylemlerini araştıran alt komitenin Başkanı Cumhuriyetçi Mike Gallagher, ABD Ulusal İstihbarat Direktörü Avril Haines ve Ticaret Bakanı Gina Raimondo'ya yazdığı mektupta, Çinli telekomünikasyon şirketleri Huawei, ZTE ve "Great Dragon Information Technology Group"un Küba'daki çalışmalarını olağan akışında sürdürdüğünü söyledi.

Çin'in, ordusunu güçlendirmek için ticari şirketleri kullandığını aktaran Gallagher, Çin'in herhangi bir istihbarat kapasitesini geliştirme girişiminde ülkesine bağlı telekomünikasyon şirketleri tarafından desteklenmesinin "muhtemel" olduğunu vurguladı.

Gallagher, aynı zamanda, Çinli istihbaratçıların Küba'daki şirketleri ülkeye giriş çıkışlarında paravan olarak kullanabileceğine dikkati çekti.

Küba'da üs iddiası

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby, 9 Haziran'da, Çin'in Küba'da üs kuracağı iddiasına ilişkin yaptığı açıklamasında, "Bu, doğru değil." demişti.

Kirby, 13 Haziran'daki açıklamasında ise "Çin'in Küba'da ve açıkçası yarım kürenin başka yerlerinde bazı istihbarat toplama yetenekleri elde etmeye çalışması yeni bir gelişme değil." şeklinde konuşmuştu.

Çin Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Küba'da ajanlık faaliyeti yürüttükleri iddiaları reddedilirken, Çin'in Washington Büyükelçiliği konuyla ilgili yorum yapmamıştı.

Küba Dışişleri Bakan Yardımcısı Carlos Fernandez de Cossio, basına yaptığı açıklamada, Çin'in, ABD ile ilgili casusluk faaliyetleri yürütebilmek için ülkesinde üs kurmak üzere Havana yönetimiyle prensipte anlaştığı iddialarını reddetmişti.