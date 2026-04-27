Parçalı Bulutlu 20.4ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 27.04.2026 13:14

Rusya, Almanya'ya protesto notası verdi

Rusya Dışişleri Bakanlığı, Alman milletvekili Roderich Kiesewetter'in, Rusya'da terör listesinde yer alan "İçkerya Çeçen Cumhuriyeti" Organizasyonu Başkanı Ahmed Zakayev ile görüşmesinden dolayı Almanya'ya protesto notası verdi.

Rusya, Almanya'ya protesto notası verdi

Bakanlıktan yapılan açıklamada, daha önce Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin yönetiminin desteğiyle başkent Kiev'de Almanya Federal Meclisi Üyesi Kiesewetter'in Rusya'da terör listesine alınan "İçkerya Çeçen Cumhuriyeti" Organizasyonu Başkanı Zakayev ile görüştüğü anımsatıldı.

Söz konusu organizasyon üyelerinin Rus topraklarına sabotaj eylemlerinde bulunduğu ileri sürülen açıklamada, bu nedenle Almanya'nın Moskova Büyükelçisi Alexander Graf Lambsdorff'un bakanlığa çağrıldığı kaydedildi.

Açıklamada, "Büyükelçiye bu görüşmeden dolayı protesto notası verildi. Moskova, bu görüşmeyi Almanya yönetiminin, Rusya'nın içişlerine müdahalesi ve ulusal güvenliğine tehdidi olarak değerlendiriyor. Alman tarafı, bu tür eylemlerin sonuçları olacağı konusunda uyarıldı. Rusya'ya yönelik düşmanca adımlar kaçınılmaz olarak karşılık bulacak." ifadeleri kullanıldı.

"İçkerya Çeçen Cumhuriyeti" Organizasyonu, geçen hafta, Rusya'da yasaklanan terör ve aşırılıkçı örgütler listesine dahil edilmişti.

ETİKETLER
Almanya Rusya
Sıradaki Haber
Katil Netanyahu'nun sadık Mossad şefi Gofman
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
13:16
Zelenski, Rusya'nın bir haftada 60 füze ve yaklaşık 1900 SİHA ile saldırı düzenlediğini belirtti
13:13
Bakan Şimşek: Vergi mimarisinde küresel ölçekte en üst ligde olmak istiyoruz
13:25
Depremde 169 kişinin öldüğü konutların yıkılmasında alt yüklenici de asli kusurlu sayıldı
13:08
Katil Netanyahu'nun sadık Mossad şefi Gofman
13:25
Cevdet Yılmaz: Yatırım ortamını güçlendirecek yeni düzenlemeleri hayata geçiriyoruz
13:03
Bakan Fidan "Üç Deniz Girişimi Zirvesi" için Hırvatistan'a gidiyor
Urfa ceylanlarının envanteri yapay zeka desteğiyle çıkarılıyor
FOTO FOKUS
Demokrasiye kara leke: 27 Nisan e-muhtırası
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ