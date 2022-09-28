Haber Giriş: 28 Eylül 2022 Çarşamba 15:50Son Güncelleme: Kaynak: AA
Rusya Afganistan'a buğday sevkiyatı için anlaştı
[Fotoğraf: AA Arşiv]
Rusya ile Afganistan arasında enerji kaynakları ve buğday sevkiyatına yönelik anlaşma sağlandığı açıklandı.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Afganistan Özel Temsilcisi Zamir Kabulov, Rus haber ajansı TASS’a yaptığı açıklamada, Afganistan ile öncül bir anlaşma sağlandığını dile getirdi.
Anlaşmanın enerji, yakıt ve buğday sevkiyatını kapsadığını kaydeden Kabulov, “Bu tür anlaşmalar sağlandı. Anladığım kadarıyla, şimdi tarafların hacimlere ilişkin ilgili anlaşmaları imzalaması gerekiyor” dedi.
Etiketler: Afganistan Rusya
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