Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Afganistan Özel Temsilcisi Zamir Kabulov, Rus haber ajansı TASS’a yaptığı açıklamada, Afganistan ile öncül bir anlaşma sağlandığını dile getirdi.

Anlaşmanın enerji, yakıt ve buğday sevkiyatını kapsadığını kaydeden Kabulov, “Bu tür anlaşmalar sağlandı. Anladığım kadarıyla, şimdi tarafların hacimlere ilişkin ilgili anlaşmaları imzalaması gerekiyor” dedi.