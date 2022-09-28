Haber Giriş: 28 Eylül 2022 Çarşamba 14:56Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber, AA
Irak'ta meclis 2 ay sonra toplandı
[Fotoğraf: AA Arşiv]
Irak Parlamentosu iki ay aradan sonra ilk kez toplandı. Yapılan oylamada Meclis Başkanı Muhammed El-Halbusi'nin istifa talebi reddedildi. Irak'ın başkenti Bağdat'ta Meclis oturumu öncesi güvenlik önlemleri üst seviyeye çıkarıldı. Başkentin bazı ana yolları ve köprüleri trafiğe kapatıldı.
Irak'ta iki aydır toplanamayan meclis, bugün ilk oturumunu gerçekleştirdi.
Meclis Genel Kurulunda yapılan oturumda Meclis Başkanı Muhammed El-Halbusi'nin istifa talebi reddedildi.
325 sandalyeli Irak Meclisinde Halbusi’nin istifasının oylamaya sunulduğu oturuma 235 vekil katıldı. Genel Kurulda hazır bulunan milletvekillerinden sadece 13'ü Halbusi’nin istifasına “evet” oyu kullandı.
Milletvekilleri Meclis Birinci Başkan Yardımcısını seçmek üzere de oylama yapacak.
Bağdat'ta oturum öncesinde geniş güvenlik önlemleri alındı.
Güvenlik güçleri, erken saatlerden itibaren Meclisin de yer aldığı Yeşil Bölge'ye çıkan tüm yol ve köprüleri askeri araç ve tel örgülerle trafiğe kapattı.
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