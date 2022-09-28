Irak'ta iki aydır toplanamayan meclis, bugün ilk oturumunu gerçekleştirdi.



Meclis Genel Kurulunda yapılan oturumda Meclis Başkanı Muhammed El-Halbusi'nin istifa talebi reddedildi.



325 sandalyeli Irak Meclisinde Halbusi’nin istifasının oylamaya sunulduğu oturuma 235 vekil katıldı. Genel Kurulda hazır bulunan milletvekillerinden sadece 13'ü Halbusi’nin istifasına “evet” oyu kullandı.



Milletvekilleri Meclis Birinci Başkan Yardımcısını seçmek üzere de oylama yapacak.

Bağdat'ta oturum öncesinde geniş güvenlik önlemleri alındı.



Güvenlik güçleri, erken saatlerden itibaren Meclisin de yer aldığı Yeşil Bölge'ye çıkan tüm yol ve köprüleri askeri araç ve tel örgülerle trafiğe kapattı.

