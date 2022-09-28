Nijerya Bağımsız ve Ulusal Seçim Komisyonu (INEC) seçim için yapılan başvuruların sonuçlandığı ve devlet başkanlığı koltuğu için 18 adayın yarışacağını söyledi.

Seçimin 25 Şubat'ta yapılacağı duyurulan açıklamada, 11 Mart'ta ise valilik ve eyalet meclisi seçimlerinin yapılacağı bilgisi verildi.

Açıklamada, bugünden itibaren resmi olarak seçim kampanyalarının başlatıldığı ve seçim gününe bir hafta kala kampanyaların sona ereceği ifade edildi.

Yaklaşık 206 milyon nüfusa sahip Nijerya'da, 2023'te düzenlenecek seçimlerde yaklaşık 100 milyon kişinin oy kullanması bekleniyor.

Ülkede iki dönem devlet başkanlığı yapan Muhammed Buhari, bu seçimde aday olamayacak.