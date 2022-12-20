Haber Giriş: 20 Aralık 2022 Salı 20:11Son Güncelleme: Kaynak: AA
Rusya Adalet Bakanlığından, Moskova Helsinki Grubu insan hakları örgütüne dava
Rusya Adalet Bakanlığı, ülkede faaliyet gösteren “Moskova Helsinki Grubu” isimli insan hakları örgütünün tasfiye edilmesi için dava açtı.
Moskova Şehir Mahkemesinin internet sayfasındaki bilgiye göre, Bakanlık, Moskova Helsinki Grubu insan hakları örgütünün tasfiye edilmesine yönelik dava başvurusunda bulundu.
Mahkeme, Bakanlığın başvurusunu kabul etti ancak dava tarihiyle ilgili henüz bilgi verilmedi.
Moskova Helsinki Grubu insan hakları örgütü, Sovyetler Birliği döneminde 1976’da kuruldu.
Moskova Helsinki Grubu'nun misyonu, örgütün internet sitesinde, Rusya'da insan haklarına uyulması ve demokrasinin inşasını teşvik etmek olarak tanımlanıyor. Bu amaçla örgüt kuruluşundan bu yana insan hakları ihlallerini tespit etmek ve Rusya tarafından üstlenilen uluslararası insan hakları yükümlülüklerinin uyumunu sağlamak için önlem almakla meşgul oluyor.
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