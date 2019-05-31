Rusya Dışişleri Bakanlığı, Rus vatandaşlarına yönelik kısıtlamalar nedeniyle Avrupa Birliği (AB) yetkilileri ve kurumlarının bulunduğu "kara liste"nin genişletileceğini açıkladı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Rusya'nın mütekabiliyet gereği AB yetkilileri ve kurumlarına kısıtlamaları genişletme kararı aldığı belirtildi.

Rusya'nın oluşturduğu, AB yetkilileri ve kurumlarından oluşan listenin genişletildiği bilgisi paylaşılan açıklamada, "Rusya, uluslararası hukuka aykırı olan tek taraflı yaptırımların kullanılmasına yönelik AB'ye sayısız defa uyarıda bulunmuştur" denildi.

AB, Kırım'ın Rusya tarafından ilhak edilmesi ve Ukrayna'nın doğusunda çıkan olaylardan sonra 2014'te Rusya'ya yaptırımlar uygulamaya başlamıştı.

Kaynak: AA