Suriye'nin Deyrizor kentindeki yerel kaynaklardan edinilen bilgiye göre, ABD öncülüğündeki koalisyon güçleri Hummer tipi araçlarla sabah saatlerinde, Deyrizor'un doğu kırsalında YPG/PKK ve rejim arasında petrol transferi yapılan alana baskın düzenledi.

Bu sırada koalisyona ait uçaklar, YPG/PKK işgalindeki Şuheyl ilçesinden, Fırat Nehri üzerinden karşı kıyıdaki Bukris beldesine petrol taşıyan tankerlerden 3'ünü vurdu.

Saldırılarda 4 kişi hayatını kaybederken, yanan tankerlerden dumanlar yükseldi.

ABD öncülüğündeki DEAŞ karşıtı koalisyondan konuyla ilgili henüz açıklama yapılmadı.

Koalisyon güçleri, 7 Mayıs'ta da petrol taşıyan tankerleri havadan hedef almıştı.

YPG/PKK-Esed petrol iş birliği

ABD destekli terör örgütü, Suriye'de petrol kaynaklarının yaklaşık yüzde 70'ini işgal etmeye devam ediyor.

YPG/PKK, işgalindeki alanlardan çıkarılan petrolü Beşşar Esed rejimi ile paylaşıyor. Terör örgütü, çıkardığı petrolü Fırat nehrinin üzerinden taşıyarak Esed rejimine satıyor.

Örgüt ve rejim, Temmuz 2018'de Deyrizor'da örgütün işgalindeki petrol yataklarının işletmesi için de görüşmeler yapmaya başlamıştı.

Aralarında Rus uzmanların da olduğu bir rejim heyeti, YPG/PKK'nın işgal ettiği ve ülkenin en büyük petrol sahası olan El Ömer'i ziyaret etmişti.

Rejim kontrolündeki alanda faaliyet gösteren şirketler, şubat ayında Deyrizor'un batısında, YPG/PKK'dan aldıkları petrolü daha hızlı şekilde transfer edebilmek için Şuheyl'den Bukris'e boru döşemişti.

Kaynak: AA