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Dünya
AA 18.11.2024 13:47

Rusya: ABD'nin Ukrayna'ya topraklarımızı vurması için izin vermesi gerginlikte yeni bir aşama

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, ABD'nin Ukrayna'ya uzun menzilli silahlarla Rus topraklarını vurması için izin vermesinin "gerginlikte yeni bir aşama" olduğunu belirterek, "Bu, onların (Amerikalıların) Ukrayna'daki çatışmalara dahil olma şeklini kökten değiştiriyor." dedi.

Rusya: ABD'nin Ukrayna'ya topraklarımızı vurması için izin vermesi gerginlikte yeni bir aşama

Peskov, başkent Moskova'da Ukrayna krizine dair gazetecilere açıklamalarda bulundu.

ABD'nin Ukrayna'ya uzun menzilli silahlarla Rus topraklarını vurması için izin verdiği yönündeki haberleri değerlendiren Peskov, bu haberleri dikkate aldıklarını söyledi.

Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in bu konuda daha önce açıklama yaptığına dikkati çekerek, "Bu açıklamaları tekrardan gözden geçirmenizi tavsiye ediyorum." ifadesini kullandı.

Sözcü Peskov, "Eğer bu karar alındıysa ve Kiev yönetimine iletildiyse bu, ABD’nin meseleye dahil olması açısından gerginlikte yeni bir aşama ve yeni bir durum söz konusu. Bundan yola çıkıyoruz. Bu konudaki yaklaşımımız anlaşılır vaziyette. Bu konudaki sinyallerimiz Batı tarafından alındı." şeklinde konuştu.

Bunun tehlikeli olduğuna işaret eden Peskov, "Bu, onların (Amerikalıların) Ukrayna'daki çatışmalara dahil olma şeklini kökten değiştiriyor." değerlendirmesinde bulundu.

Peskov, Ukrayna’daki çatışmaları dondurma yönündeki tekliflere ilişkin ise "Temas hattında çatışmaların dondurulması, Rus tarafı için kabul edilemez." ifadesini kullandı.

ABD basınında Joe Biden yönetiminin, Kuzey Kore askerlerinin Ukrayna'ya karşı savaşmak üzere Rusya'ya getirilmesinin ardından Kiev'e, temin edilen uzun menzilli taktik füze sistemlerinin (ATACMS) Rus topraklarında kullanılmasına izin verdiğine dair haberler yayılmıştı.

Rusya Devlet Başkanı Putin, 10. St. Petersburg Uluslararası Birleşik Kültürler Forumu kapsamında 12 Eylül'de yaptığı açıklamada, Ukrayna'nın Rus topraklarına saldırmasına izin verilmesinin NATO ülkeleri, ABD ve Avrupa ülkelerinin Ukrayna'daki savaşa katılması anlamına geleceğini belirterek, "Böyle olursa bizim için oluşturulacak tehditlere göre gerekli kararları alacağız." ifadesini kullanmıştı.

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