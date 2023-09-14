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Dünya
AA 14.09.2023 17:05

Rusya, ABD’nin iki diplomatını “istenmeyen kişi” ilan etti

Rusya Dışişleri Bakanlığı, "diplomatik statüleriyle uyumlu olmayan eylemleri" gerekçesiyle ABD’nin Moskova’daki iki diplomatının “istenmeyen kişi” ilan edildiğini duyurdu.

Rusya, ABD’nin iki diplomatını “istenmeyen kişi” ilan etti
[Fotograf: AFP]

Bakanlıktan yapılan açıklamada, ABD’nin Moskova Büyükelçisi Lynne Tracy’nin Bakanlığa çağırıldığı bildirildi.

Büyükelçi'ye ABD Büyükelçiliği Birinci Katibi Jeffrey Sillin ve İkinci Katibi David Bernstein’in eylemlerinin diplomatik statüleriyle uyumlu olmadığına ilişkin nota verildiği belirtilen açıklamada, bu kişilerin yabancı devletle gizli işbirliği yapmakla suçlanan ve Rusya’nın ulusal güvenliğine para karşılığı zarar verme görevi verilen Rus vatandaşı Robert Şonov ile irtibatlarını sürdürerek yasa dışı faaliyetlerde bulundukları öne sürüldü.

Açıklamada, “ABD Büyükelçisi'ne Sillin ve Bernstein'ın 7 gün içinde ‘istenmeyen kişi’ statüsünde Rusya topraklarını terk etmeleri gerektiği söylendi.” ifadesine yer verildi.

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