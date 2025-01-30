Rusya: ABD'de uçak ile helikopterin çarpışması nedeniyle Washington ile üst düzey temas planlanmıyor

Peskov, başkent Moskova'da gazetecilere, ABD'nin başkenti Washington yakınlarındaki Ronald Reagan Havalimanı civarında yolcu uçağı ile askeri helikopterin havada çarpışarak düşmesi konusuna değindi.

Uçakta Rus vatandaşlarının da bulunduğu bilgisini paylaşan Peskov, "Washington'dan kötü haberler alıyoruz. Ölen vatandaşlarımızın yakınlarına başsağlığı diliyoruz." dedi.

Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in ABD Başkanı Donald Trump ile kazanın ardından görüşüp görüşmeyeceği yönündeki soruya ilişkin ise "Şimdilik üst düzeyde temas planlanmıyor." yanıtını verdi.

Almanya Başbakanı Olaf Scholz'un, "ABD'nin İkinci Dünya Savaşı'nda Almanya'yı kurtardığı ve demokratik olmasına yardımcı olduğu" yönündeki açıklamasını değerlendiren Peskov, bunun gerçeğe dayalı olmadığını söyledi.

Peskov, "Bu, tarihsel gerçeği silme, Avrupa kıtasının kurtuluş sürecinde en ağır bedeli ödeyen ülkeyi unutturma yönünde bir yaklaşım. Bu kurtuluşun asıl yükünü, müttefikleri İngiltere ve ABD'nin yardımıyla SSCB üstlendi." diye konuştu.