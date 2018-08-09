Rusya ABD yaptırımlarına karşı misilleme tedbirleri alıyor

Rusya Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Maria Zakharova gazetecilere verdiği demeçte, ABD'nin Rusya yaptırımları hakkında açıklama yaptı.

Zakharova, ABD’nin Moskova'ya karşı yeni bir yaptırım kararı vermesinin ardından Moskova'nın misilleme tedbirleri üzerinde çalışmaya başladığını söyledi.

Zakharova yaptığı açıklamada, Rusya'nın suçunu kanıtlamak için hiçbir delil sunulmadığını ve yeni yaptırım turu bahanesinin yapıldığını belirtti.

ABD, Moskova'nın İngiltere'de eski Rus casusu ve kızına yapılan suikast girişiminde zehirli sinir gazı kullandığını belirledikten sonra yeni yaptırımlar uygulayacağını açıklamıştı.

İngiltere ve Rusya arasındaki ajan krizi

İngiliz dış istihbarat servisi MI6 için çalıştığı ortaya çıktığında ülkesinde mahkum edilen ve daha sonra casus takasıyla İngiltere'ye gelen Rus ajan Sergey Skripal ile kızı Yulia, 4 Mart'ta Salisbury'de bir bankta bilinçlerini yitirmiş vaziyette bulunmuştu.

Çifte ajan Skripal ile kızı Yulia’nın 4 Mart’ta Salisbury’de zehirlenmesi olayıyla ilgili İngiltere 23 Rus diplomatı, Rusya da İngiltere'ye cevap olarak 23 İngiliz diplomatı sınır dışı etmişti.

İngiltere'nin girişimleri sonucunda bazı Batı ülkeleri Rus diplomatları sınır dışı etme kararı almış, Rusya da mütekabiliyet ölçüleri içinde bu ülkelerin diplomatlarıyla ilgili sınır dışı kararları vermişti.

Çifte ajan Sergey Skripal

Rus mahkemesi, İngiltere için casusluk yaptığı suçlamasıyla 2006'da Sergey Skripal'e 13 yıl hapis cezası vermişti. Dimitri Medvedev’in Devlet Başkanlığı döneminde affa uğrayan Skripal, 2010'da ABD’nin tutukladığı 10 Rus ajanıyla Avusturya'nın başkenti Viyana'da takas edilen 4 casus arasında yer almıştı.

Skripal'in daha sonra İngiltere’ye giderek ülkenin güneybatısındaki Salisbury’de düşük profilli bir yaşam sürmeye başladığı belirtilmişti.

Rusya, Skripal’in 1990’lı yıllardan itibaren bilgi sızdırdığı İngiliz dış istihbarat servisi MI6’ya, Rusya’nın Avrupa’daki casuslarının kimliklerini de ifşa ettiğini öne sürmüştü.

Kaynak: Reuters