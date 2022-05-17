Konaşenkov, yaptığı açıklamada, Rus ordusunun Ukrayna’da savaştaki eylemlerine ilişkin bilgi verdi.

Ukrayna’daki hedeflere yönelik yüksek hassasiyetli silah kullandıklarını belirten Konaşenkov, "Denizden fırlatılan uzun menzilli yüksek hassasiyetli 'Kalibr' füzeleriyle Lviv bölgesindeki Stariçi tren istasyonu civarında Donbas’a gönderilmek için hazırlanan ABD ve Avrupa ülkelerinden gönderilen yabancı silah ve askeri teçhizatlar ile Ukrayna rezerv askeri birlikleri imha edildi" ifadelerini kullandı.

Konaşenkov, havadan ve yerden fırlatılan uzun menzilli yüksek hassasiyetli füzelerle Çernigiv bölgesindeki Desna ve Sumi bölgesinde Ahtırka yerleşim birimi yakınındaki eğitim merkezleri sahasındaki çatışma koordinasyonunu tamamlayan rezervlerin de vurulduğunu aktardı.

Havadan yüksek hassasiyetli füzelerle de 2 komuta ve iletişim merkezi, 30. Mekanize Tugayı birlikleri ve Donetsk bölgesindeki bazı depo ve alanların vurulduğunu belirten Konaşenkov, bu saldırılar sonucunda 470’ten fazla Ukrayna silahlı gücünün etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Konaşenkov, Harkiv bölgesindeki Merefa tren istasyonunda ABD ve Batı ülkelerinden gelen silah ve teçhizatların Donbas’a sevkiyatını sağlayan çekiş trafo merkezinin de yok edildiğini söyleyerek, Rus hava muharebe taktik birliklerinin askeri birlikler ve teknik araçların toplandığı 93 bölgeyi, Mıkolayiv bölgesinde de bazı cephanelikleri imha ettiği bilgisini paylaştı.

Füze ve topçu birliklerinin 224 askeri alanı ateş altına aldığını aktaran Konaşenkov, Harkiv ve Donetsk bölgelerinde 23 Ukrayna insansız hava aracını vurduklarını belirtti.

Konaşenkov, Ukrayna güçlerinin dün saat 10.00-11.00'de Smerç çok namlulu roketatarlar ile Herson’da yerleşim yerlerine yapılan saldırısını Rus savunma sistemlerinin engellediği bilgisini paylaşarak, Herson şehrinde Rus askeri birliklerinin olmadığını savundu.

Konaşenkov, “Ukrayna’ya ait bugüne kadar 168 uçak, 125 helikopter, 912 insansız hava aracı, 309 hava savunma füze sistemi, 3 bin 134 tank ve zırhlı araç, 385 çok namlulu roketatar, 1542 obüs ve havan topu, 2 bin 983 özel askeri araç imha edildi.” diye konuştu.

Mariupol’de Azovstal Fabrikası’ndaki Azov taburu ve Ukrayna askeri personelin teslim olmaya başladığını belirten Konaşenkov, 51’i ağır yaralı olmak üzere toplam 265 silahlı gücün silah bıraktığını ifade etti.

Konaşenkov, yaralıların tedavi için Donetsk bölgesinde Novoazovsk şehrindeki hastaneye sevk edildiğini söyledi.