Açık 14.4ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 06.10.2023 19:29

Rusya ABD uçağına karşı Mig-31 kaldırdı

Rusya Savunma Bakanlığı, Norveç Denizi üzerinde ABD Donanmasının devriye görevi yapan P-8A Poseidon uçağı için Mig-31 savaş uçağı kaldırdıklarını duyurdu.

Rusya ABD uçağına karşı Mig-31 kaldırdı
[Fotoğraf: AP (Arşiv)]

Rusya Savunma Bakanlığı, Norveç Denizi üzerinde hava sahası kontrol araçlarının Rusya devlet sınırına yaklaşan bir hava hedefi tespit ettiğini açıkladı.

Hedefi belirlemek ve Rus devlet sınırlarının ihlalini engellemek için Rus Kuzey Donanmasının Hava Kuvvetlerinde görev yapan Mig-31 savaş uçağının kaldırıldığı aktarılan açıklamada, "Rus savaş uçağının mürettebatı, hava hedefinin ABD Donanmasının devriye görevi yapan P-8A Poseidon devriye uçağı olduğunu belirledi." ifadesi kullanıldı.

ABD uçağının, Rus savaş uçağının yaklaşmasıyla ülke sınırından dönüş yaptığı bildirilen açıklamada, Rusya devlet sınırının ihlalinin söz konusu olmadığı kaydedildi.

Açıklamada, Rus savaş uçağının, ABD uçağına tehlikeli şekilde yaklaşmadığı, tarafsız sular üzerindeki hava sahasının kullanımına ilişkin uluslararası kurallara uygun olarak uçuşunu gerçekleştirdiği belirtildi.

ETİKETLER
ABD Rusya
Sıradaki Haber
Lübnan'da cezaevinde yangın: 4 ölü
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
23:43
Bakanı Fidan diplomatik temaslarda bulundu
23:30
Tunceli'de teröristlerin kullandığı 2 sığınak imha edildi
23:39
Terör örgütü PKK'nın hücre yapılanmasına yönelik operasyonda 18 zanlı tutuklandı
23:15
ABD'de bir cenazeevinde çürümüş 115 ceset bulundu
23:22
Kocaeli'de 3 doktor, hasta ve yakınları tarafından darp edildi
23:00
Rusya ve Özbekistan müttefiklik ilişkilerini derinleştirecek
Bosna Hersek'teki Osmanlı eseri Hünkar Camisi, tarihe ışık tutuyor
Bosna Hersek'teki Osmanlı eseri Hünkar Camisi, tarihe ışık tutuyor
FOTO FOKUS
Esenyurt'ta fare istilası
Esenyurt'ta fare istilası
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ