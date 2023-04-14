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Dünya
AA 14.04.2023 16:54

Rusya, 82 Ukraynalı askerin cenazesini iade etti

Rusya'nın, Ukrayna'ya 82 askerin cenazesini iade ettiği bildirildi.

Rusya, 82 Ukraynalı askerin cenazesini iade etti
[Fotograf: AA]

Ukrayna Geçici İşgal Altındaki Toprakların Yeniden Entegrasyonu Bakanlığından yapılan açıklamada, Rusya'nın ilhak ettiği bölgelerden Ukraynalı askerlerin cenazelerinin çıkarıldığı belirtildi.

"Bugün 82 Ukraynalı askerin cenazelerini evlerine getirmek mümkün oldu." denilen açıklamada, "geçici olarak işgal edilen" Ukrayna topraklarından cenazelerin Ukrayna Kayıp Kişiler Komiserliği Ofisinin destekleri ve kolluk kuvvetleriyle işbirliğinde çıkarıldığı aktarıldı.

Açıklamada cenazelerin iadesinin Cenevre Sözleşmesi'ne uygun yapıldığı ifade edildi.

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