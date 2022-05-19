Haber Giriş: 19 Mayıs 2022 Perşembe 12:30Son Güncelleme: Kaynak: Reuters
Rusya 5 Portekizli diplomatı sınır dışı etme kararı aldı
[Fotoğraf: Reuters]
Rusya Dışişleri Bakanlığı, mütekabiliyet gereği 5 Portekizli diplomatı sınır dışı etme kararı aldı.
Bakanlık, söz konusu kararın, Lizbon'un geçen ay 10 Rus diplomatı sınır dışı etmesine karşılık olarak alındığını duyurdu.
İlgili açıklamaya göre, söz konusu Portekizli diplomatların, büyükelçiye verilen notayı müteakip 14 gün içerisinde ülkeyi terk etmeleri gerekiyor.
Rusya dün, Fransa, İspanya ve İtalya'dan toplam 85 büyükelçilik görevlisi sınır dışı etme kararı almıştı.
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