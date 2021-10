Uluslararası Uzay İstasyonu'na film çekimi için gidip dönen Rus yönetmen Klim Shipenko, uzay istasyonunda 12 gün boyunca 30 saatlik kayıt aldığını söyledi. Uzay deneyimlerini paylaşan Rus yönetmen ve Rus oyuncu yer çekimine hala alışamadıklarını ifade etti.

Rus oyuncu Yuliya Peresild, dünyaya döndükten sonra cisimlerin uçacağı hissinden kurtulamadığını söyledi.

"Hala her şeyi elimle tutmaya çalışıyorum. Bunu bıraktığın her şeyin uçacağı hissinden dolayı yapıyorum. Uzay istasyonunda bütün makyaj malzemelerini, her şeyi yapıştırıyordum. Evimde bir 'yapışkan köşe' yapmayı düşünüyorum, bu olmadan nasıl yaşayacağım bilemiyorum."

Klım Shıpenko: Film ekibi olmadığı için çoğu işi kendim yaptım

Rus yönetmen Klim Shipenko, film ekibi olmadığı için çoğu işi kendisinin yaptığını, astronotların da kendisine yardım ettiğini ifade etti.

"Film ekibini uzay istasyonuna götürme seçeneğim yoktu. İşin çoğunu ben yapmak zorundaydım. Yulya orada tasarımcılık ve makyaj alanındaki yeteneğini keşfetti. Astronot Anton Shkaplerov uzay istasyonunda bir yerden bir yere giderken etrafa çarpmamam için beni taşıdı."

2 kişilik film ekibi, Uluslararası Uzay İstasyonu'ndaki vakitlerinin çoğunun film çekimi ile geçtiğini, dışarıdaki manzarayı izlemeye çok az vakitleri kaldığını söyledi.