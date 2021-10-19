Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Birleşmiş Milletler konusunda son yıllarda dile getirdiği reform çağrısı dünya çapında destek görüyor.

Afrika turu kapsamında bu görüşünü yineleyen Erdoğan'a, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin beş daimi üyesinden biri olan Rusya Federasyonu'nun Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'dan destek geldi.

Lavrov, Soçi'de düzenlenen Valday toplantısı sonrası "dünyada artık BM'nin kurulduğu dönemden daha fazla ülke var" dedi.

BM’de reforma ihtiyaç var

Reform ihtiyacının ortaya çıktığını savundu. BMGK'nın bu gerçekler ışığında yeniden düzenlenmesi gereğini dile getirdi.

Rus Dışişleri Bakanı, "Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin 5 daimi üyesinin dünyanın kaderini dikte etme hakkına sahip olmadığı konusunda Erdoğan’a katılıyorum" ifadelerini kullandı.

Batılı ülkelerin BMGK'yı kontrol altında tuttuğunu ima eden Lavrov, "gelişmekte olan Asya, Afrika ve Latin Amerika ülkelerinin Güvenlik Konseyi'ne katılımının sağlanması gerekiyor" dedi.