İngiltere Hükumeti, "Net Sıfır Stratejisi: Yeniden Daha Yeşil Şekilde İnşa Et" raporunu yayımladı.

Raporun detaylarını İngiliz parlamentosunda paylaşan Bakan Hands, "Bu sadece çevreci bir geçiş değil, aynı zamanda önemli bir ekonomik değişimi de temsil ediyor" ifadesini kullandı.

Hands, "Stratejinin 2030 yılına kadar İngiltere’de tüm sektörlerde toplam 440 bin yeni istihdamı destekleyeceğini söyleyebilirim." dedi.

2050’de sıfır sera gazı emisyonu hedefleniyor

Raporda İngiliz ekonomisinin 1990'dan bu yana yüzde 75’in üzerinde büyüme kaydederken sera gazı emisyonunu yüzde 44 seviyesinde azaltmayı başardığı açıklandı.

Ülkede sera gazı emisyonunun 2050 yılına kadar sıfıra indirilmesinin hedeflendiği belirtilen raporda bu geçişin sağlanmasında tüketiciye seçeneklerin sunulacağı bilgisi de verildi.

Rapora göre, 2035 yılına kadar İngiltere’nin tüm elektriğinin temiz enerji kaynaklarından sağlanması hedefleniyor.

Bu kapsamda, İngiltere’de küçük modüler nükleer reaktörlerin (SMR) geliştirilmesi için 120 milyon sterlinlik bir nükleer güçlendirme fonunun oluşturulmasına karar verildi.

Yenilenebilir enerji kaynaklarından daha fazla yararlanılacak

Ülkede 2030 yılına kadar kurulu deniz üstü rüzgar tesislerinden toplamda 40GW enerji elde edilmesinin hedeflendiği dile getirilen raporda, güneş ve diğer yenilenebilir enerji kaynaklarından yararlanılmasına giderek daha fazla ağırlık verileceği vurgulandı.

Raporda, 2035'ten itibaren ev ve iş yerlerindeki tüm ısıtma cihazlarının düşük karbonlu olmasının hedeflendiği, eski tip ev ısıtmasında kullanılan kazanların da satışının aynı yıl sonlandırılmasının planlandığı kaydedildi.

Hane halkının düşük karbona geçişi teşvik edilecek

Rapora göre, ısınmada kullanılan mevcut gaz kazanlarının yeni tip elektrikle çalışan kazanlarla değiştirilmesi için hane başına 5 bin sterline kadar hibe verilmesi hedefleniyor.

Hükumet bu hibe programı kapsamında üç yıl boyunca toplam 450 milyon sterlin seviyesinde bir harcama yapmayı planlıyor.

Ülkede 2030 yılında kadar petrol ve gaz emisyonlarını yarıya indirilmesi, yine bu yıla kadar 5 GW hidrojen üretim kapasitesine ulaşılması öngörülüyor.

Ayrıca birinci el benzinli ve dizel araçların satışlarının ise 2030 yılına kadar sonlandırılması, sıfır emisyonlu araçların satışlarının desteklenmesi için ise 620 milyon sterlinlik teşvikin verilmesi planlanıyor.

Şehirlerde ulaşımın neredeyse yarısı bisikletle ya da yürüyerek sağlanacak

Şehirlerde yolculukların yaklaşık yarısının bisikletle ya da yürüyerek yapılmasını desteklemek amacıyla 2030 yılına kadar toplam 2 milyar sterlin hacminde yatırımının yapılması hedefleniyor.

Ağaçlandırma çalışmaları için ise 625 milyon sterlinlik yatırım yapılması planlanıyor.