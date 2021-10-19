Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Komşuluk ve Genişlemeden Sorumlu Üyesi Oliver Varhelyi, Avrupa Parlamentosu Dış İlişkiler Komitesinde genişleme paketi ve ülke raporları hakkında yaptığı sunumda Batı Balkanların Avrupa'nın parçası olduğunu ve "AB, Batı Balkanlar olmadan tamamlanmış değil" ifadesini kullandı.

Bölgedeki 6 ülkenin üyelik sürecinin olumlu seyrettiğini dile getiren Varhelyi, hukukun üstünlüğü, ifade ve basın özgürlüğü, yolsuzlukla mücadele gibi alanlarda ise hala yol alınması gerektiğinin altını çizdi.

Varhelyi, Sırbistan'ın AB ile ilgili reformlara öncelik verdiğini belirterek, Sırbistan'ın "Rekabet edebilirlik ve Büyüme" (3. küme) ve "Yeşil gündem ve Sürdürebilir Bağlantı"dan (4. küme) oluşan iki "fasıl kümesini" açmak için kriterleri karşıladığını duyurdu.

‘Kosova ile ilişkilerin normalleşmesi gerektiği’ vurgusu

Komisyon üyesi, Sırbistan'ın hukukun üstünlüğü ve Kosova ile ilişkilerin normalleşmesi konularında ilerleme kaydetmesi gerektiğini vurguladı.

AB Konseyi, mayıs ayında aday ülkelerin hazırlıklarını hızlandırmalarına yardımcı olmak için müzakere fasıllarının altı kümede gruplandırılmasına karar vermiş, Karadağ ve Sırbistan ile katılım müzakerelerine söz konusu yeni metodoloji ile devam etmek konusunda anlaşmıştı.

Varhelyi'nin bugün AB Komisyonunun 2020 Genişleme Paketi kapsamında yer alan "Türkiye Raporu"nu da kamuoyuna açıklaması bekleniyor.