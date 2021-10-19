Avusturya’nın Burgenland Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Avusturya-Macaristan sınırı yakınlarında şüphe üzerine kontrol edilen bir otobüste iki düzensiz göçmenin cesedinin bulunduğu duyuruldu.

Şoför olay yerinden kaçtı

Açıklamada, sınırdaki Eisenstadt kentine bağlı Siegendorfer Puszta kasabası yakınlarında küçük bir otobüsün durdurulduğu, yapılan kontrolde insan kaçakçıları tarafından ülkeye sokulan 28 kişinin yakalandığı ifade edildi.

Aynı araçta bulunan iki kişinin de yolculuk sırasında öldüğü tespit edildi.

Durdurulan aracın şoförünün olay yerinden kaçtığı ifade edilen açıklamada, şoförün yakalanması için Avusturya emniyet güçlerinin Macar yetkililerle arama operasyonu başlattığı kaydedildi.