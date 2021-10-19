Haber Giriş: 19 Ekim 2021 Salı 18:08Son Güncelleme: Kaynak: AA
Avusturya’da ülkeye girmeye çalışan 30 düzensiz göçmenden ikisi öldü
[Fotoğraf: AA Arşiv ]
Avusturya’nın Macaristan sınırındaki Burgenland eyaletinde emniyet güçleri tarafından durdurulan küçük bir otobüste yasa dışı yollarla ülkeye giren 28 düzensiz göçmen yakalanırken ikisinin de araçta hayatını kaybettiği açıklandı.
Avusturya’nın Burgenland Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Avusturya-Macaristan sınırı yakınlarında şüphe üzerine kontrol edilen bir otobüste iki düzensiz göçmenin cesedinin bulunduğu duyuruldu.
Şoför olay yerinden kaçtı
Açıklamada, sınırdaki Eisenstadt kentine bağlı Siegendorfer Puszta kasabası yakınlarında küçük bir otobüsün durdurulduğu, yapılan kontrolde insan kaçakçıları tarafından ülkeye sokulan 28 kişinin yakalandığı ifade edildi.
Aynı araçta bulunan iki kişinin de yolculuk sırasında öldüğü tespit edildi.
Durdurulan aracın şoförünün olay yerinden kaçtığı ifade edilen açıklamada, şoförün yakalanması için Avusturya emniyet güçlerinin Macar yetkililerle arama operasyonu başlattığı kaydedildi.
Etiketler: Avusturya Düzensiz Göçmenler Macaristan
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