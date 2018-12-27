Dünyanın en büyük ikinci alüminyum üreticisi olan Rusal'ın Yönetim Kurulu Başkanı Matthias Warnig , ABD yaptırımlarının kaldırılması için yapılan "yeniden yapılandırılma" nedeniyle istifa ettiğini açıkladı.

Görevini layıkıyla yerine getirdiğini söyleyen Waring, “Halefime başarılı bir şirket olarak teslim edebileceğime eminim. Benim görevim tamamlandı. ”dedi.

ABD Hazine Bakanlığı, Nisan ayında Rus milyarder Oleg Deripaska ve büyük hissedarı olduğu sekiz şirkete yaptırım uygulamaya başlamıştı. Bakanlık, Oeg Deripaska'nın Rusal, En+ ve elektrik şirketi EuroSibEnergo'da kontrol ettiği hisseler düşürülürse Rusal'a karşı yaptırımları kaldıracaklarını belirtmişti.

Kaynak: Reuters