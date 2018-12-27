Duruşma ile ilgili yerel haber kaynaklarına yansıyan kısa görüntüde, 90 yaşındaki Hüsnü Mübarek'in oğulları Ala ve Cemal ile birlikte bastona dayanarak mahkeme salonuna girdiği görüldü.

Darbeyle görevinden alınan ülkenin ilk seçilmiş Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi'nin ise, cam kafesin içinde mahkeme salonunda yaşananları dikkatle izlediği gözlendi.

"Hapishaneler baskını" davasında, Mursi idam cezasına çarptırılmış ancak Temyiz Mahkemesi kararı bozarak yargılamanın yeniden yapılmasına karar vermişti.

Tekrar yargılamanın 26 Şubat 2017'de başlanan davasında, aralarında Müslüman Kardeşler Teşkilatı (İhvan) Rehberlik Konseyi Başkanı Muhammed Bedii'nin de olduğu 27 teşkilat üyesi de yargılanıyor.

Kaynak: AA