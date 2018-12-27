Yunan Emniyetinden alınan bilgiye göre, kent merkezindeki Kolonaki semtinde yer alan Agios Dionisios Kilisesi'nin önünde şüpheli metal bir kutu bulundu.

Kilisenin zangocu durumu polise haber verdi.

Yunanistan televizyonu ERT'nin haberine göre, olay yerine gelen polis ekipleri metal kutuyu incelerken patlayıcı madde infilak etti. Bir polis elinden ve yüzünden yaralandı.

Bölgeyi güvenlik çemberine alan ve güvenlik kamerası görüntülerini izleyen emniyet birimleri, olayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: ERT, AA