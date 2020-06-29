Haber Giriş: Kaynak: AA
Rus uçakları, Karadeniz'de ABD uçaklarını önledi
[Fotoğraf: AA]
Rusya'nın, Karadeniz üzerinde ABD'ye ait 2 uçağa önleme yaptığı bildirildi.
Rusya Savunma Yönetim Merkezinden yapılan açıklamada, ABD ordusuna ait Boeing P-8A Poseidon ve RC-135 keşif uçaklarının, Karadeniz'de uluslararası sular üzerinde uçuş yaptığı kaydedildi.
Açıklamada, Rus Su-27 avcı savaş uçaklarının ABD uçaklarını önlemek amacıyla havalandığı belirtilerek, "Rusya'nın sınırları ihlal edilmedi. ABD'nin uçaklarına sürekli eşlik edildi. Rus uçakları, diğer devletlerin sınırlarını ihlal etmeden hava sahasını, uluslararası kurallara sıkı sıkıya bağlı olarak kullandı." ifadeleri yer aldı.
Etiketler: önleme faaliyetiSon Güncelleme: 29 Haziran 2020 Pazartesi 17:54
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