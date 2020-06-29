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Japonya'ya giriş yasağının kapsamı 129 ülkeye ulaştı
[Fotoğraf: AA]
Japonya'da koronavirüs (COVID-19) salgınına karşı 18 ülkenin daha giriş yasağı kapsamına alındığı ve yolcu kabul edilmeyecek ülke sayısının 129'a ulaştığı bildirildi.
Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Ulusal Güvenlik Konseyinin (NSC) kararı doğrultusunda Japonya'ya giriş yasağı uygulanacak ülkeler listesi genişletildi.
Gürcistan, Irak, Lübnan, Cezayir, Moritanya, Senegal, Kamerun, Orta Afrika Cumhuriyeti, Eswatini, Kosta Rika, Guatemala, Nikaragua, Küba, Grenada, Haiti, Jamaika, Saint Vincent Grenadines, Guyana listeye eklendi.
Bu ülkelere son 2 haftada seyahat eden yolcular 1 Temmuz'dan itibaren Japonya'ya kabul edilmeyecek.
Ülkede marttan bu yana Çin, Güney Kore, ABD, Rusya ve Avrupa'nın birçok ülkesinden gelen yolculara giriş yasağı uygulanıyor.
Etiketler: japonya'da koronavirüs seyahat kısıtlamasıSon Güncelleme: 29 Haziran 2020 Pazartesi 17:22
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