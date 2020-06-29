Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Ulusal Güvenlik Konseyinin (NSC) kararı doğrultusunda Japonya'ya giriş yasağı uygulanacak ülkeler listesi genişletildi.

Gürcistan, Irak, Lübnan, Cezayir, Moritanya, Senegal, Kamerun, Orta Afrika Cumhuriyeti, Eswatini, Kosta Rika, Guatemala, Nikaragua, Küba, Grenada, Haiti, Jamaika, Saint Vincent Grenadines, Guyana listeye eklendi.

Bu ülkelere son 2 haftada seyahat eden yolcular 1 Temmuz'dan itibaren Japonya'ya kabul edilmeyecek.

Ülkede marttan bu yana Çin, Güney Kore, ABD, Rusya ve Avrupa'nın birçok ülkesinden gelen yolculara giriş yasağı uygulanıyor.