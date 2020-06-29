Haber Giriş: Kaynak: DHA
Yunanistan, Türkiye ile sınırlarını 1 Temmuz’da açıyor
Yunanistan, 1 Temmuz'da Türkiye ile sınır kapılarının açılacağını duyurdu.
Yunanistan, koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında kapattığı 14 sınır kapısından 7’sini 1 Temmuz itibariyle açıyor.
Açılan sınır kapıları arasında Türkiye-Yunanistan sınır kapısının da olduğu ifade edildi. Yunan medyası, açılan sınır kapılarının Evzones, Kakavya, Kristallopigi, Promachonas, Nimfea, Kestanelik ve Kipi sınır kapıları olduğunu duyurdu.
Etiketler: yunanistan sınır kapıları son dakikaSon Güncelleme: 29 Haziran 2020 Pazartesi 17:33
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