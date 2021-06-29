Hollanda Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Rus savaş uçaklarının 24 Haziran'da Kırım'ın güneydoğusunda Hollanda donanmasına ait "Evertsen" adlı fırkateynin üzerinde "defalarca" alçak uçuş yaptığı bilgisi paylaşıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Savunma Bakanı Ank Bijleveld-Schouten, Rus uçaklarının tacizlerini "sorumsuz hareketler" olarak değerlendirdi.

"Saldırgan davranışların hiçbir gerekçesi yok"

Bijleveld-Schouten, Evertsen'in Karadeniz'de bulunma hakkına sahip olduğunu vurgulayarak, "Kaza riskini gereksiz yere artıran bu tür saldırgan davranışların hiçbir gerekçesi yok" dedi.

Bijleveld-Schouten, konuyla ilgili Rus makamlarıyla görüşeceklerini söyledi.

Bakanlık, Hollanda donanmasına ait gemiyi taciz eden Rus jetlerinin mühimmat yüklü olduğu, yerel saatle 15.30 ila 20.20'de yaptıkları uçuşların ardından geminin elektronik aksamlarında kesintiler meydana geldiği bilgisini paylaştı.

Rus Savunma Bakanlığı, 23 Haziran'da yaptığı açıklamada, kara sularını ihlal ettiği iddiasıyla İngiltere Kraliyet Donanması'na bağlı "HMS Defender" isimli İngiliz savaş gemisine uyarı ateşi açtığını duyurmuştu.

Kırım'ın ilhakı

Rusya, Kırım'ı 2014'te yasa dışı ilhak etmişti. Kırım Tatar Türkleri arasında potansiyel tehlike görülenler hapse atılmış ve yarımadaya girişi yasaklanmıştı.

Kırım Tatar Türk halkının lideri Mustafa Abdülcemil Kırımoğlu ve Kırım Tatar Türklerinin iradesini temsil eden KTMM'nin Başkanı Rıfat Çubarov'a yarımadaya giriş yasağı konulmuştu.

KTMM, "aşırıcı örgüt" kapsamına alınarak faaliyetleri yasaklanmış, Meclis ile doğrudan bağı olan 2 bin 500 Tatar ile onlarla ilişkisi bulunanlar "aşırıcı örgüt üyesi" durumuna düşmüştü.

Rus yönetiminin baskısı nedeniyle binlerce Kırım Tatar Türkü, yarımadayı terk etmek zorunda kalmıştı.

Yarımadada, Kırım Tatar Türk halkının evlerine, camilere, çocuk yuvalarına yapılan baskınlar ve "terör örgütüne üye olma" suçlamasıyla gözaltılar devam ediyor.