Rusya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Karadeniz’de tarafsız sularda seyir halindeki "Evertsen" fırkateyninin, 24 Haziran’da rotasını değiştirerek Kerç Boğazı'na yöneldiği bilgisi paylaşıldı.

"Kurallar doğrultusunda güvenli mesafeden uçtular"

Hollanda donanmasına ait gemiyi önlemek amacıyla Su-30 ve Su-24 savaş uçaklarının havalandığı bilgisine yer verilen açıklamada, "Rus uçaklarının uçuşlarından sonra "Evertsen" rotasını derhal değiştirerek uzaklaştı. Su-30 ve Su-24 savaş uçakları Hollanda gemisi çevresinde uluslararası kurallar doğrultusunda güvenli mesafeden uçtular" denildi.

Hollanda Savunma Bakanlığı, bugün yaptığı yazılı açıklamada, Rus savaş uçaklarının 24 Haziran'da Rusya’nın yasa dışı bir şekilde ilhak ettiği Kırım'ın güneydoğusunda Evertsen adlı fırkateynin üzerinde alçak uçuşlar yaparak gemiyi taciz ettiğini açıklamıştı.