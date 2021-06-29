Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, AB ülkelerindeki koronavirüse karşı mücadeleye yönelik açıklama yaptı.

Başkan Leyen, yetişkin nüfusun yüzde 60'ından fazlasının koronavirüse karşı ilk doz aşıyı olduğunu söyledi.

Leyen, video konferans yöntemiyle gerçekleştirilen Brüksel Ekonomik Forumu'nda yaptığı konuşmada, Avrupa ekonomisinin toparlanmaya başladığını dile getirdi.

"Aşı sayesinde ülkelerimiz ve ekonomilerimiz yeniden açılabiliyor"

AB ekonomisinin bu yıl yüzde 4,2, 2022 yılında da yüzde 4,4 büyümesini beklediklerini ifade eden Von der Leyen, söz konusu oranların daha da iyiye gidebileceğini vurguladı.

Von der Leyen, AB üyesi 27 ülke ekonomisinin 18 ay içerisinde salgının olumsuz etkilerinden kurtulmasını beklediklerine dikkati çekerek, ekonomik toparlanmanın alınan doğru politik kararlardan kaynaklandığını anlattı.

Ekonomilerin toparlanması için "eşi görülmemiş" tedbirler uyguladıklarını hatırlatan Von der Leyen, "Aşı sayesinde ülkelerimiz ve ekonomilerimiz yeniden açılabiliyor" diye konuştu.

800 milyar avroluk kurtarma programı paketi

Von der Leyen, "Bugün Avrupa'da yetişkinlerin yüzde 60'ından fazlası en az bir doz, yüzde 41'i de tam olarak aşılandı" ifadesini kullandı.

Aşılamaların hız kazanmasına rağmen henüz tehlikenin atlatılmadığını, salgının atlatılması için dünya çapında bağışıklık kazanılması gerektiğini belirten Von der Leyen, "Komşularımızı ve dünyanın geriye kalanını da desteklemeliyiz" değerlendirmesinde bulundu.

Von der Leyen, AB'nin salgının ekonomik etkilerine karşı 800 milyar avroluk kurtarma programı paketi hazırladığını anımsatarak, bu çerçevede Komisyon'un ilk bono ihracatını da gerçekleştirdiğini anlattı.

Temmuz ayından itibaren fon sağlanacak

Kurtarma programı çerçevesinde üye ülkelere ön finansman sağlamaya hazır hale geldiklerini ifade eden Von der Leyen, "Üye ülkelere, temmuz ayından itibaren fon sağlamaya başlayacağız" dedi.

Von der Leyen, söz konusu kurtarma fonunun AB'nin Gayri Safi Yurtiçi Hasıla'sını (GSYH) yüzde 2 artırmasını beklediklerini vurguladı.