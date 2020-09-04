Haber Giriş: Kaynak: DHA
Rus savaş uçağı Norveç uçağını engelledi
[Fotoğraf: DHA]
Rusya Ulusal Savunma Yönetim Merkezi (NDCC) Rusya’ya ait savaş uçağının, Norveç Hava Kuvvetleri’ne ait uçağı Rusya sınırlarına giriş yapmadan önce engellediği ifade edildi.
NCC’den yapılan açıklamada, “4 Eylül'de Rus hava sahası kontrol cihazları, Barents Denizi'nin tarafsız suları üzerinden Rus devlet sınırına yaklaşan bir hava hedefi tespit etti. Hava hedefini belirlemek ve Rus devlet sınırının ihlal edilmesini önlemek için, Kuzey Filosunun hava savunma görevinden bir MiG-31 savaş uçağı gönderildi” ifadelerine yer verildi.
Etiketler: Norveç rus savaş uçağı Norveç Hava KuvvetleriSon Güncelleme: 4 Eylül 2020 Cuma 20:04
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