Haber Giriş: 26 Ocak 2022 Çarşamba 13:26Son Güncelleme: Kaynak: AA
Rus savaş gemileri Karadeniz’de tatbikat yapacak
[Fotoğraf: Reuters (Arşiv)]
Rusya Savunma Bakanlığı, 20’den fazla savaş gemisinin askeri tatbikat için Karadeniz’e girdiğini duyurdu.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, “20’den fazla savaş gemisi, tatbikat için Karadeniz’de belirlenmiş bölgelere girmiştir.” bilgisi verildi.
Rusya Savunma Bakanlığı, 20 Ocak’ta, Rus donanmasının ocak ve şubat aylarında “sorumlu” olduğu tüm bölgelerde seri askeri tatbikatlar gerçekleştireceğini açıklamıştı.
Etiketler: Rusya
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