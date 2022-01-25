1 saat 20 dakika süren görüşmenin ardından taraflardan açıklamalar geldi.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, "Verimli bir görüşme oldu. Rusya daha fazla ileri giderse ağır sonuçları olacak" açıklamasını yaptı.

İngiltere'den de, Rusya’nın daha fazla saldırması durumunda yaptırım dahil hızlı tepki verilmesi konusunda uzlaşıldığı açıklaması geldi.

"Normandiya formatındaki toplantı" vurgusu

Fransa ve Almanya'nın açıklamalarında, "Normandiya formatındaki toplantı" vurgusu öne çıktı.

Normandiya Formatı kapsamındaki toplantılar da dahil, diplomatik çabaların devam etmesi gerektiği belirtildi.

