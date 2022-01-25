Haber Giriş: 25 Ocak 2022 Salı 01:38Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Stoltenberg: Rusya daha fazla ileri giderse ağır sonuçları olacak
[Fotoğraf: AA]
NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile ABD, İngiltere, Fransa, Almanya, İtalya ve AB liderleri, videokonferans yöntemiyle Rusya-Ukrayna gerilimini görüştü. Stoltenberg, "Rusya daha fazla ileri giderse ağır sonuçları olacak" açıklamasını yaptı.
1 saat 20 dakika süren görüşmenin ardından taraflardan açıklamalar geldi.
NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, "Verimli bir görüşme oldu. Rusya daha fazla ileri giderse ağır sonuçları olacak" açıklamasını yaptı.
İngiltere'den de, Rusya’nın daha fazla saldırması durumunda yaptırım dahil hızlı tepki verilmesi konusunda uzlaşıldığı açıklaması geldi.
"Normandiya formatındaki toplantı" vurgusu
Fransa ve Almanya'nın açıklamalarında, "Normandiya formatındaki toplantı" vurgusu öne çıktı.
Normandiya Formatı kapsamındaki toplantılar da dahil, diplomatik çabaların devam etmesi gerektiği belirtildi.
Etiketler: ABD NATO Rusya Ukrayna Avrupa Birliği
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