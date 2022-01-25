Rivers Valisi Ezenwo Nyesom Wike, yaptığı açıklamada, eyaletin Ikwerre bölgesinde 112 kaçak rafineri tespit edildiğini söyledi.

Nwanosike, kaçak rafinerilerin eyalet ekonomisine 1,1 milyon dolar zararı olduğunu kaydetti.

Keşiflerin yüzde 99'unun bir toplulukta yapıldığını aktaran Nwanosike, hükümetin, yasa dışı rafinerilerin getirdiği ekonomik sabotaja ve hava kirliliğinden kaynaklanan sağlık etkilerine son vermek için elinden geleni yapmaya devam edeceğini vurguladı.

Nijerya, dünyada en fazla petrol rezervine sahip 8'inci ülke

Tespit edilmiş petrol rezervleri yaklaşık 37 milyar varil olan Nijerya, dünyadaki rezervlerin yüzde 3,1'ine sahip.

Ham petrol üretiminde dünyanın ilk 15 ülkesi arasında bulunan Nijerya, dünyada en fazla petrol rezervine sahip 8'inci ülke ve petrol ihracatı bakımından da 6'ıncı sırada yer alıyor.

Ülkenin petrol yataklarının bulunduğu Rivers ve Delta bölgesinde günde 1,5 milyon varilden fazla ham petrol üretimi yapılabileceği ancak silahlı grupların sabotajları, çatışmalar ve adam kaçırma gibi olaylar nedeniyle en az 500 bin varillik kapasitenin kullanılamadığı söyleniyor.