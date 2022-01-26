Rusya, Washington'un, Ukrayna'nın NATO'ya katılmasının engellenmesi de dahil olmak üzere, Batı'dan istediği kapsamlı güvenlik garantilerine ilişkin önerilerine yazılı olarak yanıt vermesini bekliyor.

Kuleba, Rusya'nın Ukrayna'da panik yaratmaya çalıştığını da söyledi.

Topyekün bir saldırı başlatmak için yeterli asker yığmadını, ancak bunun daha sonra yapamayacağı anlamına gelmediğini söyleyen Kuleba, risklerin yüksek olduğunu da sözlerine ekledi.