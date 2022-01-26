Haber Giriş: 26 Ocak 2022 Çarşamba 12:50Son Güncelleme: Kaynak: Reuters
Ukrayna Dışişleri Bakanı: ABD'nin Rusya'ya yapacağı önerilere itiraz olmayacak
Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmytro Kuleba, ABD'nin Ukrayna'ya karşı askeri bir saldırıyı önlemek için yapılacak müzakereler kapsamında Rusya'ya yapacağı önerilere itirazları olmayacağını açıkladı.
Rusya, Washington'un, Ukrayna'nın NATO'ya katılmasının engellenmesi de dahil olmak üzere, Batı'dan istediği kapsamlı güvenlik garantilerine ilişkin önerilerine yazılı olarak yanıt vermesini bekliyor.
Kuleba, Rusya'nın Ukrayna'da panik yaratmaya çalıştığını da söyledi.
Topyekün bir saldırı başlatmak için yeterli asker yığmadını, ancak bunun daha sonra yapamayacağı anlamına gelmediğini söyleyen Kuleba, risklerin yüksek olduğunu da sözlerine ekledi.
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