Haber Giriş: 27 Şubat 2022 Pazar 14:12Son Güncelleme: Kaynak: AA
Rus muhalif Boris Nemtsov Moskova'da anıldı
[Fotoğraf: AA]
Rusya'da 2015'te silahlı saldırı sonucu öldürülen eski Başbakan Yardımcısı ve muhalif Boris Nemtsov Moskova'da anıldı. Anma törenine ABD'nin Moskova Büyükelçisi John J. Sullivan'da katıldı.
Rusya'nın Başkenti Moskova'da Kremlin'e yakın bir bölgede bulunan köprüye gelen kişiler, ellerindeki karanfilleri Rus muhalifin öldürüldüğü yere bıraktı.
Nemtsov'u anma törenine ABD'nin Moskova Büyükelçisi John J. Sullivan da katıldı.
Devlet Başkanı Vladimir Putin karşıtı gösterilere verdiği destek ve muhalif tutumuyla öne çıkan Nemtsov, 27 Şubat 2015'te, Kremlin Sarayı'na çok yakın bir yerde kurşunlanarak öldürülmüştü.
Rus mahkemesi, Nemtsov cinayetinden suçlu bulduğu Çeçenistan vatandaşı Zaur Dadayev'i 20 yıl hapse mahkum etmişti.
Etiketler: Rusya Vladimir Putin ABD
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