Haber Giriş: 27 Şubat 2022 Pazar 14:37Son Güncelleme: Kaynak: AA
BM: 368 bin mülteci Ukrayna'dan komşu ülkelere geçti
[Fotoğraf: Reuters]
Birleşmiş Milletler, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısının ardından 368 bin mültecinin komşu ülkelere geçtiğini açıkladı.
Rus birlikleri Ukrayna'nın başkenti Kiev'e doğru ilerlerken, ellerinde bavulları ve yanlarında çocuklarıyla binlerce Ukraynalı sınırlara akın etti.
Birleşmiş Milletler, 368 bin mültecinin Rusya'nın saldırısının ardından Ukrayna`dan diğer komşu ülkelere geçtiğini söyledi.
Etiketler: Son Dakika Ukrayna Göç Rusya
Sıradaki Haber
Rusya'ya tepkiler büyüyor
Yükleniyor lütfen bekleyiniz