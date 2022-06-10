Rusya'da 2 binden fazla mağazası bulunan perakende zinciri Svetofor'a bağlı olarak Avrupa ülkelerinde faaliyet göstermek üzere 2018 yılında kurulan Mere şirketi, Almanya, Polonya, Romanya, Litvanya ve Letonya'nın ardından Belçika'da faaliyete başladı.

Rusya-Ukrayna savaşına ve AB'nin uygulamaya koyduğu yaptırımlara rağmen Mere'nin Belçika'daki ilk mağazası Brüksel yakınlarındaki Opwijk kasabasında açıldı.

İndirim marketi olarak faaliyet gösteren Mere, Belçika'daki Aldi, Lidl ve Colruyt gibi rakiplerinden daha uygun fiyatlara satış gerçekleştiriyor.

Markette satılan ürünlerin büyük kısmı AB üyeleri ile Türkiye ve Azerbaycan gibi ülkelerden tedarik ediliyor.

Rus ürünler mağazada yer almıyor

Rus gıda ürünleri AB yaptırımlarına tabi olmamasına rağmen mağazada yer almıyor.

Mağazada ürünler raflarda sergilenmiyor. Sadece uygun fiyatlı ürünlere yer verilen Mere'de bütün ürünler paletlerin üzerinde veya kolilerde satışa sunuluyor.

Bölgede yaşayanlar yeni açılan markete yoğun ilgi gösteriyor. Marketin kasasında ve otoparkında uzun kuyruklar oluşuyor.

Mere şirketi, yakın zamanda Belçika'daki şube sayısını 10'a çıkarmayı planlıyor.

Öte yandan, Rusya'nın 24 Şubat'ta Ukrayna'ya saldırmasıyla birlikte Belçika'da bulunan büyük maket zincirleri raflarından Rus ürünlerini kaldırmıştı.