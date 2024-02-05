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Dünya
Sciencealert 05.02.2024 10:54

Rus kozmonot uzayda en fazla süre geçirme rekorunu kırdı

Roscosmos, Kozmonotu Oleg Kononenko'nun resmi olarak uzayda en çok zaman geçiren insan olduğunu duyurdu.

Rus kozmonot uzayda en fazla süre geçirme rekorunu kırdı

4 Şubat 2024, 08:30:08 itibarıyla, Rus mürettebat üyesi Uluslararası Uzay İstasyonunda kümülatif olarak 878 günden fazla zaman geçirdi ve 2008'den bu yana birden fazla görevde bu sayım devam ediyor.

Önceki rekorun sahibi kozmonot Gennady Padalka, 1998 ile 2015 yılları arasındaki beş görev boyunca uzayda 878 gün, 11 saat, 29 dakika ve 48 saniye geçirdi.

Eylül 2023'te Kononenko şu anda istasyondaki beşinci görevine devam ediyor ve Eylül 2024'e kadar orada kalacak.

Ayrıldığında, bin 110 gün (üç yıldan biraz fazla) geçirmiş olacak ve Uzayda bin gün geçiren ilk insan olacak.

Oleg Kononenko, İlk Türk astronot Alper Gezeravcı’yı Uluslararası Uzay İstasyonu’nda (ISS) karşılayanlar arasındaydı.

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