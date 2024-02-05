Japonya'da Başbakan Kişida ve kabinesine kamuoyu desteği yüzde 24,5

Resmi Kyodo haber ajansının, son 3 gün içinde 1000'den fazla kişiyle gerçekleştirdiği araştırmada, Kişida ve kabinesine yönelik kamuoyu desteğini yokladı.

Araştırma sonucu, Başbakan Kişida ve kabinesine kamuoyu desteğinin yüzde 24,5'e gerilediğini gösterdi.

Söz konusu araştırmada Kişida ve kabinesini beğenmeyenlerin oranı ise yüzde 58,9 olarak kayda geçti.

Böylelikle Ekim 2021 seçimlerini, LDP ile kazanan Kişida'ya yönelik kamuoyu desteği, en düşük ikinci seviyesini gördü.

Bağış gelirlerini eksik beyan ettikleri iddia edilen iktidardaki Liberal Demokrat Parti (LDP) milletvekillerinin yakın dönemde istifalarının, desteğin düşük seyretmesine yol açtığı bildirildi.

Geçen yıl içinde Tartışmalı Birleşme Kilisesi ile bağlantıları ve yolsuzluk iddiaları nedeniyle bakanların istifasının, kamuoyu desteğini olumsuz etkilediği kaydediliyor.

Japonya siyasetinde kabineye desteğin yüzde 30 seviyesinin altında seyretmesinin kritik olduğu belirtiliyor.